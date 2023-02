Pokazała klasę. Kate Middleton odświeża "dyplomatkę"

Sukienka idealna na chłodne dni

Kate Middleton włożyła pod spód dzianinową sukienkę, która dodała całości przytulnego wydźwięku. Jej jasny odcień stworzył "czyste" tło dla reszty elementów stylizacji. Dzięki temu uwagę zwracają także zamszowe kozaki w czekoladowym kolorze z lekko marszczoną cholewką, które chowają się pod sukienką. Takie połączenie nawiązuje do trendów z lat 80., które co chwila przewijają się we współczesnej modzie.