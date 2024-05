Najgorsze godziny na koszenie. Ekspresowo zrujnujesz trawnik

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest koszenie trawy. Wydawałoby się, że wystarczy odpalić kosiarkę i przejechać nią po trawniku. To mit. Wiele zależy od pory roku i panujących warunków pogodowych. Nieodpowiednie koszenie może przyczynić się do widocznego pogorszenia kondycji murawy.

Wertykulacja polega na pionowym nacinaniu darni w celu pozbycia się "filcu", czyli martwej nawierzchni. Z kolei aeracja to delikatne nakłuwanie podłoża. Oba zabiegi pobudzają źdźbła do wzrostu , dostarczają im tlenu i ułatwiają wchłanianie cennych składników odżywczych z wody i nawozów.

Czym odżywić trawnik? Możesz skorzystać z gotowych nawozów, które kupisz w każdym sklepie ogrodniczym. Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnej pielęgnacji, sięgnij po torf, obornik, kompost bądź biohumus. Nie zapomnij o regularnym podlewaniu podłoża. Częstotliwość zabiegu dostosuj do panującej pogody. W okresie suszy i upałów podlewaj je co 2-3 dni , a w trakcie deszczów raz w tygodniu.

