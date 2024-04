Najgorszy błąd z trawnikiem. Żółte "placki" murowane

Pamiętajmy o tym, aby regularnie grabić trawnik i usuwać z niego wszelkie zanieczyszczenia – opadłe liście i gałązki. Nieporządek nie tylko psuje wrażenia estetyczne - liście mogą gnić, co doprowadzi do rozwoju pleśni i grzybów. Trawa też bardzo łatwo się odgniata, jeśli na czas nie usuniemy z niej różnych śmierci, które mogą tam zalegać.

Zamiast wyrzucać do kosza, użyj w ogrodzie. Odstraszysz insekty

Niezwykle ważne jest regularne podlewanie murawy , zwłaszcza w zmieniającym się klimacie, który jej nie rozpieszcza. Trawę podlewamy albo wcześnie rano (maksymalnie do godziny 10), albo po zachodzie słońca. Prażące w ciągu dnia słońce sprawia, że wilgoć zbyt szybko wyparowuje, więc podlewanie nie przyniesie żadnego pożytku. W dostarczaniu wody liczy się systematyczność.

Jeśli trawa zdąży wyschnąć lub zżółknąć, trudno będzie ją później uratować. Gdy na trawniku pojawią się suche placki, warto je załatać, wysiewając kolejne nasiona trawy lub mikrokoniczyny (ten dodatek znacząco wzmocni trawnik). Kolejnym krokiem jest nawożenie , bo szczególnie wiosną należy dostarczyć murawie odpowiednich wartości odżywczych. O tej porze roku stawiamy na nawozy bogate w azot, które najlepiej pobudzą trawnik do wzrostu po długiej zimie, zapewniając mu zdrowy start, a nam – zadowalające efekty.

Koszenie trawnika to najbardziej kontrowersyjne zagadnienie, ponieważ w ostatnich latach zdania na ten temat są bardzo podzielone. Niektórzy optują za bardziej naturalnym wzrostem oraz wysiewaniem urozmaiconych mieszanek zamiast tradycyjnego trawnika (bardzo modne są teraz naturalne kwietne łąki).

Jednak jeśli zależy nam na pięknej i gładkiej murawie, koszenie musimy przeprowadzać dość często. Szczególnie istotne jest pierwsze wiosenne koszenie, które powinno być dość znaczne – trawę ścinamy do wysokości trzech cm. Dzięki temu trawnik zostanie solidnie oczyszczony, a do tego zapewnimy mu lepsze nasłonecznienie. Latem lepiej utrzymywać trawnik na stałej wysokości pięciu cm, wówczas trawa będzie odporniejsza na upały i mniej narażona na wysuszenie.

