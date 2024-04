Zamiast wyrzucać do kosza, użyj w ogrodzie. Odstraszysz insekty

Często wykorzystywana jest w kuchni, jako dodatek do herbaty lub podczas pieczenia ciast. Przydaje się również do tworzenia domowych kosmetyków takich jak peelingi. Mało kto jest jednak świadomy, że skórka z pomarańczy, często może mieć ogromny wpływ na wygląd roślin ogrodowych.

Pomarańcze są bogate w azot, potas i fosfor , czyli podstawowe składniki odżywcze niezbędne roślinom do ich prawidłowego wzrostu. Posiadają także wapń i magnez, niezbędne dla ich korzystnego rozwoju. Dlatego, zanim zdecydujesz się wyrzucić skórkę z pomarańczy do kosza, sprawdź jak wykorzystać ją w ogrodzie.

Jeśli w ogrodzie pojawiły się szkodniki takie jak mrówki, mszyce, pająki czy myszy, warto skorzystać z naturalnego repelentu, jakim jest skórka z pomarańczy. Szkodniki nie znoszą zapachu cytrusów, dlatego szybko się ulotnią. Po obraniu pomarańczy należy zmiażdżyć lub zmielić skórkę , aż osiągnie konsystencję proszku. Gdy osiągniesz drobny pył, rozsyp go bezpośrednio wokół rośliny, która została zaatakowana przez insekty.

Proszek ze skórki pomarańczy nie tylko służy jako nawóz, ale pełni także funkcję naturalnego środka odstraszającego pewnego rodzaju szkodniki, co dodatkowo przyczynia się do ochrony roślin przed intruzami.

Jest to metoda łatwa i skuteczna, mająca na celu podniesienie wartości odżywczej gleby, w której uprawiamy nasze rośliny. Po upływie 24 godzin wystarczy odcedzić wodę od skórek, aby móc ją wykorzystać do nawadniania roślin.

