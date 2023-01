Najlepsze botki do spodni - nogawki super się z nimi układają

Współczesne sztyblety

Współcześnie sztyblety to bardzo popularne buty szczególnie w modzie męskiej. Panowie upodobali sobie te kryte i krótkie buty. Nie dziwi nas to. To model uniwersalny, dobrze wyglądający zarówno z dżinsami, jak i spodniami w kant. Wygodny zarówno podczas weekendowych wyjazdów, jak i pobytu w biurze. Podobnie jest ze sztybletami damskimi. Je także można zestawić ze stylizacjami o różnym charakterze. Warunek jest jeden – dobrze, by składały się ze spodni. Sztyblety najlepiej współgrają właśnie z nimi. Ich krótka cholewka niekoniecznie dobrze prezentuje się ze spódnicami i sukienkami. Ale to nie jest zarzut! Dobrze, że zwolenniczki spodni mają do wyboru buty, które nie powodują marszczenia i podnoszenia nogawki, nie odstają od niej i jednym słowem, naprawdę dobrze się z nią dogadują!