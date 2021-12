Najlepszy prezent na święta to... porywający audioserial!

Kto z nas nie lubi romantycznych historii, których akcja dzieje się w święta? Takie opowieści skutecznie wprowadzają nas w magiczny, gwiazdkowy nastrój. Co roku w okresie świątecznym pojawia się wiele książek, filmów, seriali, a także podcastów o magii świątecznej miłości. Te ostatnie cieszą się w Polsce niegasnącą popularnością, bo czy może być coś przyjemniejszego od słuchania niezwykłych, romantycznych opowieści w trakcie jazdy samochodem, wykonywania codziennych obowiązków lub wieczornego relaksu? Serial podcastowy "Cofnąć czas, czyli świąteczne spotkania" zachwyci każdego miłośnika miłosnych opowieści z burzliwą fabułą i szczęśliwym zakończeniem. To historia dwójki młodych ludzi, Joanny (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Szymona (Dawid Ogrodnik), których drogi zetknęły się ze sobą właśnie w Wigilię. I choć ich miłość zostanie wystawiona na wiele trudnych prób, to jednak świąteczna magia pozwoli im pokonać wszystkie przeszkody na drodze do szczęśliwego życia we dwoje.