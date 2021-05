Najmodniejsze jeansy w sezonie wiosna/lato 2021. Wybierz model idealny

Jeansy typu dzwony kojarzymy głównie z latami 70., szwedzkim zespołem ABBA i erą dzieci – kwiatów. Te charakterystyczne spodnie z rozszerzaną nogawką w tym roku wracają do łask w wielkim stylu. Główną zaletą tego modelu jest fakt, że pasują do większości kobiecych sylwetek. Dzwony to świetna propozycja dla niskich osób, bo szerokie nogawki optycznie wydłużają nogi. Ten efekt podkreślają jeszcze buty na obcasie. Wiele osób obawia się dzwonów, ze względu na to, że łatwo osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Żeby stylizacja z takim fasonem spodni wyglądała dobrze, a nie karykaturalnie, zwróć uwagę na odpowiednią długość nogawki – powinna sięgać do obcasów. Z czym nosić dzwony? Najlepiej z kontrastującą, wąską i obcisłą górą. Unikaj szerokich bluz i swetrów, które niepotrzebnie zdeformują sylwetkę. Dobrym wyborem będą koszule w stylu hippie, albo t-shirt i kurtka ramoneska.