Najmodniejsze sukienki mini na wiosnę 2022: zobacz trendy na ten sezon i wybierz model na siebie!

Sukienki mini i trendy na wiosnę 2022: co proponują projektanci?

Projektanci i luksusowe domy mody w tym sezonie zachęcają nas do odważnych długości mini odsłaniających nogi. Na wybiegach modelki prezentowały krótkie zestawy micro, czyli spódniczki i sukienki mini sięgające połowy uda, a nawet wyżej. Wystarczy spojrzeć na kolekcję na sezon wiosna/lato 2022 od Chanel, Miu Miu, Versace czy Prady. Projektanci postawili na krótkie sukienki w wersji na co dzień i do pracy (Chanel) oraz na wieczorowe wyjścia (Prada).