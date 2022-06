Najmodniejsze sukienki na plażę: wybraliśmy modele, które idealnie sprawdzą się na urlopie

Co jeszcze zabrać ze sobą na plażę?

Modna i wygodna sukienka plażowa to nie wszystko, co warto wrzucić do walizki, którą zabierzesz ze sobą na urlop. Jeśli planujesz spędzać czas nad morzem albo oceanem – koniecznie pamiętaj o nakryciu głowy. Do zwiewnej kreacji świetnie pasują kapelusze słomkowe, na przykład z kokardą zawiązaną wokół ronda. Warto mieć też ze sobą dużą torbę plażową – materiałową albo wiklinową, w której schowasz okulary przeciwsłoneczne i obowiązkowo krem z filtrem.