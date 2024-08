Najmodniejszy model jeansów. 40‑latki go pokochają

Dorota Szelągowska jest lubianą prezenterką, znaną z programów takich jak "Totalne metamorfozy Szelągowskiej" czy "Dorota Was urządzi", które cieszą się niesłabnącą popularnością.

Projektantka zna się nie tylko na wnętrzach, ale i na modzie, co widać na Instagramie. Uwielbia mocne kolory, które kontrastują z jej eteryczną urodą, niebanalne buty, koszulki o kroju oversize oraz jeansy. To jej znak rozpoznawczy. W jednym z ostatnio opublikowanych zdjęć zapozowała w modelu, który pokochają panie po czterdziestce. Wyjaśniamy, jak go stylizować.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Idealne spodnie dla 40-latek. Podkreślają nogi i zakrywają brzuszek

Jeansy to jeden z najpopularniejszych modeli spodni. Noszą go zarówno nastolatki, jak i kobiety dojrzałe. Pasują każdemu, bez względu na wiek, rozmiar czy typ figury. Jedną z osób, nie kryje swojej miłości do jeansów, jest Dorota Szelągowska. Zestawia je zarówno z luźnymi bluzami, jak i koszulami czy kolorowymi t-shirtami.

W jednym z ostatnio opublikowanych przez siebie postów zapozowała w modelu, który skradnie serce niejednej 40-latki. Dotychczas projektantka była wierna "mom jeans" i "baggy jeans". Jeśli nie jesteś fanką tych krojów, pokochasz "wide leg jeans". To model o podwyższonym stanie, który zakrywa brzuszek, a przy tym podkreśla pośladki i talię. Rozszerzane nogawki optycznie wydłużają nogi i nadają sylwetce lekkości.

Jak nosić "wide leg jeans"?

Dorota Szelągowska zestawiła je z jeansową koszulą o jej ulubionym, luźnym, kroju. Ten jeansowy total look sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na spotkanie z przyjaciółmi. Jak stylizować takie spodnie? Tak naprawdę pasują do wszystkiego. Jeśli jednak chcesz prezentować się elegancko, postaw na golf lub białą koszulę z lekkiego i przewiewnego materiału. Możesz też narzucić na siebie marynarkę. A co z butami? Sprawdzą się zarówno trampki, jak i sneakersy, espadryle czy szpilki. Nie zapomnij też o dodatkach w postaci, bowiem to właśnie one nadają ostateczny kształt stylizacji.

