Włożyła je do sukienki. Zastąpią niewygodne czółenka?

Błękit to kolor transcendentalny, który symbolizuje duchowość, ukojenie i kontemplację. Jest subtelny i lekki, przez co służy optycznemu wysmukleniu sylwetki. Niewątpliwie kojarzy się z niebem, sferą ulotną i surrealistyczną. Jest lekki jak piórko, a ponadto często wykorzystywany bywa w kreowaniu wizerunku wzbudzającego zaufani. Głównie przez to, że niebieski kolor utożsamia się z barwą prawdy i wierności.