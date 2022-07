Największe błędy, jakie popełniamy podczas upałów. Mogą być groźne dla zdrowia

Zimny prysznic? Niekoniecznie!

Chcąc doznać ulgi w czasie upałów kusi nas schłodzenie się zimnym prysznicem. Nie jest to dobry pomysł. Kąpiel w zimnej wodzie doprowadza do zwężenia naszych naczyń krwionośnych. Po wyjściu spod prysznica przepływ krwi wraca do normy, a naczynia zaczynają się rozszerzać. Działa to niekorzystnie na organizm. Zalecane jest stosowanie zimnych okładów, które warto stosować na nadgarstki, w zagłębieniach łokciowych lub w okolicy kostek. Przyjemne też będzie stosowanie mgiełki do spryskania ciała lub wody termalnej na twarz.