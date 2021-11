Nastolatka pokazała swoją 14-miesięczną córkę. Padły mocne oskarżenia

W międzyczasie skrzynka Kayli zapełniła się wiadomościami od osób, które oskarżały ją o znęcanie się nad dzieckiem. Bo do takiej kategorii zaliczyły one widoczną nadwagę dziewczynki. Niektórzy posunęli się o krok dalej i postraszyli zgłoszeniem sprawy do opieki społecznej. Kobieta postanowiła zmierzyć się z ich argumentami, przedstawiając własne.