Ważyła 148 kg. Schudła o połowę po przejściu "najgorszego momentu w życiu"

Ważyła 148 kg

Allison wybrała się ze swoim pięcioletnim synem do parku rozrywki, gdzie chciała wejść z nim na kolejkę - wymogiem była opieka osoby dorosłej nad dzieckiem. Co takiego więc się stało? Kobieta z powodu swojej wagi nie mogła zapiąć pasów bezpieczeństwa, przez co jej syn nie mógł wziąć udziału w przejażdżce. Miał jedynie 5 lat, a sytuacja zakończyła się u niego płaczem. Allison była tym bardzo dotknięta, dlatego wiedziała, że to moment, w którym powinna zrobić coś ze swoją sylwetką.