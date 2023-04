Nasze mamy kochały ten trend. Latem ponownie będzie hitem

Ażurowe kreacje świetnie sprawdzają się w upalne dni lata. Co prawda moda na nie królowała w latach 60. i 70., ale dzięki młodym pokoleniom ponownie wróciła do łask. Millenialsi i pokolenie Z chętnie szuka inspiracji w starych stylizacjach rodziców i w szafach dziadków — nic więc dziwnego, że projektanci postanowili podłapać pomysł i przywrócić do łask ubrania robione na szydełku.