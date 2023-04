Stylizacje gwiazd na festiwalu Coachella 2023. Hailey Bieber włożyła "brudne" spodnie?

Coachella Valley Music and Art Festival to festiwal muzyki i sztuki, który odbywa się na Pustyni Colorado. Od 1999 roku, kiedy wydarzenie odbyło się po raz pierwszy, do Kalifornii co roku przybywają amerykańskie gwiazdy i celebryci z całego świata. Ten niezwykły event zrzesza fanów wielu gatunków muzycznych.