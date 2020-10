Natalia Klimas wspomina swoje próby zajścia w ciążę. Aktorka prosi, żeby kobiety nie chwaliły się płodnością

Natalia Klimas o płodności

"Starania o dziecko w moim przypadku trwało relatywnie krótko, ale dla mnie to i tak było za długo (...). Gdy kobieta podejmuje decyzje, że chce dziecko, to z reguły chce to dziecko natychmiast. Bardzo trudno jest wtedy o cierpliwość. Mówienie "wyluzuj" nic nie dawało, bo jak chcesz dziecko, to nie chcesz niczego innego. Jest to centrum twojego świata" - uważa.