Natalia Kukulska też zakochała się w różu. Wygląda w nim rewelacyjnie

Rok 2022 bez wątpienia należał do różu. Wszystko za sprawą dwóch czynników – marcowego pokazu Valentino, na którym zostały pokazane jedynie czarne i fuksjowe sylwetki, oraz zapowiedzi filmu o lalce Barbie z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. W ten sposób narodził się trend barbie core, czyli noszenie różu od stóp do głów, zarówno tych intensywnych odcieni, jak i delikatnych – landrynkowych czy pudrowych. Czy róż będzie modny także w 2023 roku? Wszystko wskazuje na to, że echa tego trendu będą jeszcze obecne w najbliższych miesiącach.