Natalia Kukulska zachwyciła fanów. "Niesamowite podobieństwo do mamy"

Zamiłowanie do muzyki odziedziczyła jednak córka wokalistki, która swój pierwszy album wydała jeszcze w dzieciństwie. Na płycie "Natalia" znalazły się popularne do dzisiaj dziecięce piosenki "Co powie tata" czy "Puszek-okruszek". Później Nartalia Kukulska wylansowała m.in. takie przeboje, jak "Piosenka światłoczuła", "Im więcej ciebie tym mniej" czy "Niepotrzebny". Odebrała dwie platynowe płyty, była także laureatką kilku nagród, w tym nagrody publiczności na festiwalu sopockim i Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich.