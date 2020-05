Natalia Kukulska wspomina Bohdana Gadomskiego. Mówi o sytuacjach, w których "dawał jej popalić"

"Myślę, że nasze 'szołbiznesowe' środowisko, nie miałoby tylu anegdot do opowiadania, gdyby nie on. Znałam go od dziecka. To on zadzwonił do mojej babci po śmierci mamy, z sensacyjną wiadomością - 'Anna żyje, podobno Cyganie porwali ją na statek i żądają okupu' – pisała. „Potem też bywało ciekawie... zaproszony na koncert, potrafił się obrazić, jak dostał dalsze miejsce na Sali, niż w trzecim rzędzie. Był zwariowany na punkcie swojego nagradzanego na wystawach pudelka - championa, który towarzyszył mu wszędzie, nawet na festiwalach. Najpierw Bubu mon Chéri a potem Oskara. Pies miał swoje wizytówki i stronę internetową" – dodała piosenkarka.