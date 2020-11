Nawilżanie czy natłuszczanie - jak dbać o cerę wrażliwą, kiedy temperatura spada?

Nawilżenie vs. natłuszczenie skóry

Kremy nawilżające przeznaczone są dla osób, w których skórze nie doszło do większych uszkodzeń warstwy lipidowej. Zazwyczaj mają one lekką konsystencję i bardzo szybko się wchłaniają. Mogą być z powodzeniem stosowane pod makijaż. W swoim składzie mają substancje, które wiążą wodę w naskórku i zapobiegają jego nadmiernemu wyparowywaniu. Dobrym wyborem jest krem nawilżający na dzień marki Cetaphil . Kwas hialuronowy w nim zawarty zapewnia uczucie gładkości i powoduje, że cera jest miękka w dotyku.

Co szkodzi suchej skórze?

Oprócz niesprzyjających warunków atmosferycznych zimą skóra narażona jest na nadmierną utratę wilgoci. Poza stosowaniem odpowiednich kremów nawilżających i natłuszczających dobrą praktyką jest częste wietrzenie nagrzanych pomieszczeń, korzystanie z nawilżacza powietrza (w domu i miejscu pracy), a także uzupełnienie płynów w organizmie. Zaleca się picie ok. 2 litrów wody mineralnej dziennie, co nawilża skórę i sprawia, że jest ona bardziej jędrna i miękka w dotyku. Ważne, aby ograniczyć picie czarnej herbaty i kawy, co przyczynia się do odwodnienia naskórka.