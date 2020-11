Naziści mieli go na sumieniu. 3,5-latek zginął w komorze gazowej

Dzieci w Auschwitz

Martijn Altmann nie znalazł się wśród ocalonych. Kilka miesięcy po swoich 3. urodzinach przekroczył z rodzicami bramę Auschwitz. Tak małe dziecko zapewne nie rozumiało, co się wokół niego dzieje. Mogło płakać, przytulać się do mamy. W czasie selekcji automatycznie skazano go na śmierć. Według nazistów 3-letni żydowski chłopiec nie zasługiwał na to, by przeżyć. Skierowano go więc do komory gazowej, gdzie został zamordowany. Nie wiadomo, czy trafił tam ze swoją mamą, czy siłą jej go odebrano.