Dziewczynka ze zdjęcia została zamordowana w Auschwitz. Miała tylko 5 lat

Dzieci w Auschwitz

5-latka była jednym z setek dzieci, które na etapie selekcji w obozach zagłady kierowano do komór gazowych. Najmłodsze ofiary uważano za niezdolne do pracy, więc od razu się ich pozbywano – część była przeznaczana do okrutnych eksperymentów medycznych. Te w przeważającej liczbie przypadków kończyły się śmiercią.