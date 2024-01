Nie każdy wie, do czego tak naprawdę służą. A szkoda, bo mają wiele zastosowań

Żel krzemionkowy sprawdzi się również, jeśli po powrocie do domu okaże się, że nasz telefon nieco zawilgotniał. Wszystko, co musimy zrobić to umieścić go w plastikowym opakowaniu, a następnie obsypać go żelowymi kulkami. Jeśli wilgoć nie dostała się do ważnych, elektronicznych podzespołów, po kilku godzinach będziemy mogli ponownie korzystać z naszego sprzętu.