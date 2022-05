Nie kupuj. Daj drugie życie swoim ulubionym butom

Każdy z nas ma w swojej szafie buty, w których przeżył niejeden festiwal, spotkanie ze znajomymi, czy randkę. To normalne, że po pewnym czasie obuwie traci blask i świetny wygląd. Tylko czy wtedy od razu musimy kupować kolejną parę? Z pomocą przychodzą nam właśnie takie miejsca jak pracownie do renowacji i personalizacji obuwia. Mogą stanowić wehikuł czasu, w którym nasze buty powracają do wyglądu z chwili ich zakupu. To doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza gdy nasza ulubiona para budzi w nas sentyment i pragniemy w niej przeżyć jeszcze wiele niezapomnianych momentów w życiu.