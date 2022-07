"Nie mam w co się ubrać!" - z tymi ubraniami w szafie, ten problem cię nie spotka

I na koniec ciuch, o którym część z was być może nie myśli w kategoriach "must-have". Może nawet niewiele z was go ma, ale to jest naprawdę genialna rzecz, którą teraz, na wyprzedażach, można kupić już za ok. 30 zł. Mowa o body. Dlaczego warto je mieć? Ze względów praktycznych – bo zawsze masz pewność, że pozostanie na swoim miejscu, nie podwinie się i nie odsłoni gołych pleców, czy brzucha. W chłodniejsze miesiące zapewni ciepło, przylegając gładko do ciała. Ze względów estetycznych – bo wygląda obłędnie, seksownie, kobieco, pięknie. Przylega do ciała, prezentuje krągłości, a jeśli jeszcze ma wycięte plecy… Latem noś je do szortów, spódnic, spodni w formie topu. Zimą narzuć na nie mięsisty rozpinany sweter i gotowe! Będzie ci ciepło i będziesz wyglądać cudownie!