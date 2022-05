"Nie miałam tyle siły, żeby zobaczyć jego twarz". Mama 4-letniego Saszy w pierwszej rozmowie po śmierci synka

- Chcę, aby świat pamiętał o Saszy i pamiętał, kto mu to zrobił. To była Rosja. To był Putin. Nie wiem, jak strzelać z broni, ale mogę powiedzieć ludziom prawdę o tej strasznej wojnie - mówiła w rozmowie z "The Sun" Anna Jachno, mama 4-letniego Saszy, który zginął w wyniku rosyjskiego ataku w Ukrainie.