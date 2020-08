WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 majtkibieliznaporadnik kupującego Magdalena Tatar 1 godzinę temu Nie muszą być nudne. Piękne figi, brazyliany, bokserki i stringi Damskie majtki mają wiele rodzajów i fasonów. Szacuje się, że ten element bielizny ma nawet do kilkudziesięciu odmian, a każda z nich swoją nazwę i specyfikę. Majtki mogą być bardziej albo mniej zabudowane, wykonane z różnych materiałów, mieć wyższy albo niższy stan, a także styl, który odpowiada temu, jak ubieramy się na co dzień. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ciemne majtki wkładamy pod ciemne albo nieprzezroczyste ubrania (Adoe Stock) Bez dobrej bielizny nic dobrze nie leży... Klasyczne majtki to w większości przypadków modele ze średnim, wysokim albo niższym stanem i w różnym stopniu zabudowane. Figi, hipstery i bliższe bokserkom, wygodne i chętnie wybierane przez młodsze kobiety brazyliany. Najbardziej praktyczne są te z bawełny, wzmocnione przy krawędziach koronką albo pasmanteryjną koronką, najbardziej eleganckie zaś z jedwabiu lub z ozdobnymi koronkami. Inspiracji jest mnóstwo. Nie warto ograniczać się do tych najprostszych, bo bez względu na typ sylwetki i upodobania, znajdziesz coś ładnego dla siebie. Zabudowane czy wycięte? Bokserki to jeden z bardziej zabudowanych modeli damskiej bielizny okrywającej dolne partie ciała. Bokserki były wzorowane na spodenkach noszonych przez sportowców walczących na ringu, jednak ich damski odpowiednik nie ma z pierwowzorem wiele wspólnych cech. Damskie bokserki są dopasowane i nieco głębiej wycięte niż męskie. Okrywają biodra, ale ich dolna krawędź nie powinna zachodzić na uda. Stringi to z kolei najbardziej wycięta odmiana majtek odsłaniająca pośladki. Wiele kobiet unika ich w obawie przed niemile widzianym efektem wpijania się w biodra cienkich pasków. Ten typ bielizny podkreśla dodatkowe centymetry w tych okolicach, co często staje się widoczne przez cienkie, letnie ubrania. Z drugiej strony cechuje je delikatność, a liczne modele z misternymi zdobieniami czynią z nich ładną i efektowną bieliznę. Latem cenimy je też za niezabudowany fason. Niewielki dodatek o wielkim znaczeniu Źle dobrane majtki wyglądają fatalnie, bywają niewygodne, a nawet niezdrowe. Odpowiednio dobrane do sylwetki, okazji i pory roku – są nieodczuwalne i niewidzialne. Dobrze sprawdzają się te zwykłe i praktyczne, ale na szczęście każdy typ majtek znajdziemy w ładnej wersji. Ozdobione koronką, w ciekawym kolorze i z ładnymi detalami. Takie majtki już nie oznaczają dużych wydatków, choć te jedwabne i z prawdziwymi koronkami to nadal luksus. Ładną bieliznę kupimy taniej, jeśli tylko dobrze poszukamy. Warto, bo często pomijamy przy zakupach aspekt ładnej bielizny, kierując się błędnym przekonaniem, że jej wygląd nie jest istotny. Warto wybrać tę praktyczną i równocześnie ładną dla dobrego samopoczucia i satysfakcji, że dbamy o każdy szczegół garderoby. Na szczęście wybór jest na tyle duży, że dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego, czyli w dobrym fasonie, o ładnym wyglądzie i przystępnej cenie. Unikajmy tanich produktów, celujmy raczej w atrakcyjne okazje. Tanie majtki np. za 9.99 zł mogą stracić fason i kolor nawet po jednym praniu. Najczęściej spotykany dylemat w wyborze majtek to niedopasowanie do sylwetki, co widać np. u kobiet z wysoko umiejscowiona talią, które powinny unikać biodrówek oraz noszących większe rozmiary, gdzie nietrafione będą niskie i bardzo wycięte fasony. Zwłaszcza latem warto zwracać uwagę na dopasowanie odpowiedniej bielizny – o tej porze roku cienkie ubrania pokazują więcej, niż chcemy, bardziej widać je przez delikatne materiały i powinny zapewniać lepszą wentylację. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze