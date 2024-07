Nie muszą płacić za bilet. Obowiązuje tylko w niektórych miastach

Ok, rozumiem

Komunikacja miejska to najpopularniejszy sposób lokomocji. Korzystają z niej zarówno dzieci, jak i dorośli czy seniorzy. Wiele osób uskarża się na rosnące ceny biletów. Okazuje się, że część z nas może skorzystać z darmowych przejazdów. Kto jest do tego upoważniony?

Tramwaje, metro, trolejbusy czy autobusy miejskie to wciąż najpopularniejsze środki komunikacji. Każdego dnia korzystają z nich miliony ludzi. To szybkie, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie, które jeszcze do niedawno można było określić mianem taniego.

Ze względu na rosnącą inflację ceny biletów znacznie wzrosły. W większych miastach dochodzą nawet do 8 złotych za 90-minutowy bilet. Okazuje się, że część z nas może liczyć na darmowe przejazdy. Kto nie musi kupować biletu?

Jesteś na emeryturze? Nie musisz kupować biletu

Ceny biletów komunikacji miejskiej rosną z roku na rok. Dotyczy to zarówno dużych jak i średnich czy małych miast. Cena za bilet 20-minutowy w Warszawie to wydatek w wysokości 3,40. We Wrocławiu należy zapłacić 3,20, a w Krakowie aż 4 złote.

Coraz więcej miast decyduje się na wprowadzenie specjalnych zniżek dla seniorów, którzy obok studentów, najczęściej korzystają z transportu publicznego. Osoby po 65 r.ż. mogą liczyć na szereg atrakcyjnych zniżek w postaci tanich biletów rocznych, upoważniających do korzystania ze wszystkich linii bez limitów czasowych.

Dużą popularnością cieszy się także karta seniora, która obowiązuje w większości polskich miast. Wyrobienie karty seniora daje prawo do korzystania z darmowych przejazdów po ukończeniu 65 lub 70 roku życia.

W niektórych miastach nie trzeba nawet wyrabiać karty, żeby móc przejechać bez biletu. Takie rozwiązanie obowiązuje już w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Koszalinie czy Kołobrzegu, a także w wielu innych miastach. Informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnych stronach miast.

Zawsze miej przy sobie podczas przejazdu

Seniorzy, którzy chcą skorzystać z darmowego przejazdu, muszą mieć przy sobie dowód osobisty lub legitymacje emeryta, aby móc potwierdzić swój wiek. Należy okazać go podczas kontroli.

To niejedyna grupa, która może korzystać z bezpłatnego transportu. Dotyczy to także weteranów wojennych, honorowych dawców krwi, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym oraz posiadaczy karty mieszkańca. Informacje na temat wysokości zniżek widnieją w regulaminie przewoźników.

Źródło: Radio Zet, KMK Kraków, MPK Wrocław

