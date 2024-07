Jechała pociągiem. Nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła

Do "Faktu" zgłosiła się pani Klaudia, która postanowiła opowiedzieć o tym, co spotkało ją w pociągu jadącym jakiś czas temu z Warszawy do Łodzi. Kobieta sądziła, że czasy, gdy pasażerowie nie respektowali innych podróżujących, już dawno minęły. Niestety szybko zrozumiała, że się myliła.