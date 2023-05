Nie pierz bielizny z resztą ubrań. Powszechny błąd

Jak prać bieliznę, aby usunąć z niej bakterie?

Chociaż wydaje się to oczywiste, bielizny nie powinno prać się z innymi częściami garderoby. Wszystko przez to, że większość ubrań pierzemy w 40 stopniach Celsjusza. Niestety, ale ta temperatura nie pozbędzie się bakterii z bielizny i co gorsza, w trakcie prania, przeniosą się one na inne części garderoby.