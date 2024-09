Właściciele stracili nadzieję. Kot wrócił do domu po dwóch miesiącach tułaczki

W wielu sytuacjach możemy się przekonać, że to samo życie pisze najlepsze filmowe scenariusze. Przykładem jest historia Susanne i Benny Anguiano oraz ich kota syjamskiego Rayne Beau, który został tak nazwany na cześć tęczy.

Para totalnie się załamała, gdy podczas wizyty w Parku Narodowym Yellowstone zgubiła swojego ukochanego pupila . Przestraszony czymś kot uciekł w głąb lasu i żadnymi siłami nie dało się go stamtąd wywabić.

Z racji tego, że Susanne i Benny byli wtedy setki kilometrów od swojego domu w Kalifornii, po powrocie zupełnie stracili nadzieję na ponowne spotkanie ze zwierzęciem. Dodatkowo mieli poczucie, że po prostu zostawili go tam na pastwę losu.

Kot trafił w pierwszej kolejności do lokalnej organizacji zajmującej się ochroną zwierząt, a następnie do właścicieli, którzy zostali zidentyfikowani i zlokalizowani dzięki mikroczipowi.

