Nie przychodzą się leczyć. Mówi, czego chcą od niej pacjenci

Ile kosztuje leczenie i wybielanie zębów?

Wizyty u dentysty niektórym kojarzą się z bólem, a innym "stratą" kilkuset lub kilku tysięcy złotych. Za leczenie kanałowe w Polsce trzeba zapłacić średnio 786 zł. Ceny wahają się od 300 do nawet 2 tys. zł. Z kolei wybielanie zębów może kosztować od 700 do 2 tys. zł. Wybielanie przy użyciu specjalnych nakładek to koszt od 400 do 800 zł.