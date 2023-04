Nigdy nie rób przed włożeniem szczoteczki do ust. Zaszkodzisz sobie

Moczysz szczoteczkę przed umyciem zębów? Osłabiasz działanie fluoru

Mycie zębów to nawyk, który podobnie jak mycie rąk, wykonuje się automatycznie. Część osób zwilża szczoteczkę przed umyciem zębów. Jest to zarówno kwestia przyzwyczajenia jak i wygody, bowiem szczoteczka staje się nieco bardziej miękka, przez co nie podrażnia dziąseł. Profesor stomatologii, Damien Walmsley, wyjaśnił, że moczenie szczoteczki przed umyciem zębów znacznie osłabia działanie pasty, a konkretniej, działanie zawartego w niej fluoru, kluczowego składnika dla zdrowych i mocnych zębów.