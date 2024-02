Nie przynoś tego do domu. Wniesiesz pecha pod swój dach

W przesądy można wierzyć lub nie, ale nie ulega wątpliwości, że wiedza ludowa nadal cieszy się ogromną popularnością. Według jej wskazań musimy zawsze uważać, co i w jakich okolicznościach wnosimy do domu. Wielu ludzi wierzy, że świat zewnętrzny jest pełen tajemniczych sił i potężnych energii, których nie rozumiemy. Mogą one łatwo przeniknąć do pozornie bezpiecznego wnętrza domu, jeśli je tam zaprosimy. Fakt, że zrobimy to nieświadomie, niczego nie zmienia.