Ostatnia cyfra roku urodzenia zdradza tajemnice. Sprawdź, co mówi o tobie ta liczba

Zero – pełnia możliwości

W klasycznej numerologii zero nie występuje, ponieważ nie jest uznawane za liczbę. Wbrew pozorom to dobra informacja – osoby, które urodziły się z rokiem zakończonym cyfrą zero są niczym czysta kartka. Mogą same decydować o swoim losie, kształtując go wedle swoich pragnień. Zero daje pełnię możliwości do wykorzystania, bo nic nie jest im narzucone z góry. Nic dziwnego, że osoby urodzone w takim roku najwyżej cenią sobie wolność i niezależność. Decyzje zawsze podejmują samodzielnie.