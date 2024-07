Nie rób tego na plaży. Grozi za to wysoki mandat

Wypoczynek nad morzem to dla wielu obowiązkowy punkt wakacji. Niestety, w sezonie letnim plaże bywają bardzo zatłoczone, a co za tym idzie, można na nich spotkać różnych ludzi o diametralnie różniących się gustach i sposobie zachowania.

Jedni najchętniej wylegują się i czytają książki, inni wolą pływać, budować zamki w piasku lub grać. A jeszcze inni, zamiast słuchać odprężającego szumu fal, przynoszą sprzęt muzyczny i raczą pozostałych plażowiczów swoimi ulubionymi hitami. Podpowiadamy, co możesz zrobić, gdy uciążliwy meloman zakłóca twój spokój na plaży.

Wszyscy mamy prawo do odpoczynku, ale powinniśmy robić to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym. Niestety nie każdy stosuje się do tej zasady, jednak warto wiedzieć, że za notoryczne zakłócanie spokoju innych plażowiczów, grożą durowe kary.