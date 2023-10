Nie tylko koszule. Nowy koncept WELL Wólczanka

Jak odnaleźć swoją wewnętrzną moc? - Pewności siebie należy szukać wewnątrz, ale strój może podkreślić to, jak się czujemy - mówi Marta Gos, dyrektor kreatywna marki Wólczanka. Zaznacza, że ubrania muszą być przede wszystkim komfortowe i niekrępujące ruchów. Taką ofertę prezentuje nowy koncept WELL Wólczanka, który kieruje swoją ofertę do wszystkich poszukujących jakościowego, polskiego casualu.