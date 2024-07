Nigdy nie tytułuj tak przelewów. Możesz mieć przez to poważne problemy

Większość z nas zna kogoś, kto lubi wpisywać żartobliwe tytuły przelewów. Jednak takie pozornie niewinne żarty mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Bank ma prawo podjąć określone działania w reakcji na tego typu zachowanie. Jakie dokładnie kroki może przedsięwziąć instytucja finansowa?

Takie działania mogą nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia. Może to skutkować nieprzyjemnym zaskoczeniem, gdy na przykład będziemy chcieli dokonać płatności w sklepie. Warto też zaznaczyć, że kontrola naszego konta bankowego może być przeprowadzona nie tylko przez bank, ale także przez organy ścigania, takie jak policja czy prokuratura. Możemy zostać wezwani do udzielenia wyjaśnień.

