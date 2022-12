Nie wiesz co dać na gwiazdkę swojemu mężczyźnie? Sprawdź naszą listę 10 propozycji

Obrączka ze stali szlachetnej, Apart, 134 zł

Uzupełnieniem pięknego zegarka powinna być elegancka biżuteria męska. Ja wybrałam srebrno-czarny pierścień ze stali szlachetnej z oferty Apart, który rewelacyjnie prezentuje się na męskiej dłoni. Ze względu na minimalistyczną formę sprawdzi się do noszenia na co dzień.