Nie wyobrażają sobie przyszłości w Polsce. "Cały czas myślę o przeprowadzce"

- Myśl o wyjeździe do pracy za granicę pojawiła się jeszcze w czasach, kiedy chodziłam do szkoły. Już wtedy wiedziałam, że chcę w przyszłości mieć swój dom, ale niestety, nie jestem w stanie zbudować go bez wzięcia kredytu. Rodzice zawsze mi powtarzali, że jeżeli brać kredyt, to tylko taki, który będziemy w stanie spłacić w ciągu najbliższych kilku lat. Nie taki, który będziemy spłacać przez całe życie i zastanawiać się, czy będzie nas stać na spłatę kolejnej raty - zdradza w rozmowie z WP Kobieta.