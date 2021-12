Nie może utrzymać się z pensji. Powód? Inflacja wciąż rośnie, a zarobki stoją w miejscu

- Część osób, która korzysta z pomocy rodziców, czuje się winna. To poczucie winy wiąże się z poczuciem niezaradności i wstydu. Dla większości osób nie jest to powód do dumy. Ale są też takie osoby, które próbują zmienić narrację i mówią, że przecież w zasadzie im się to należy, rodzice mają pieniądze, więc dlaczego mieliby im ich nie dawać? Przecież oni je kiedyś zwrócą. To równa się wtedy z próbą złagodzenia tego poczucia winy, które się pojawia. Ta próba ma też związek z sytuacją, kiedy młodzi porównują się do znajomych, którzy nie muszą pożyczać pieniędzy od rodziców - tłumaczy Kucewicz.