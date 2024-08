Wszyscy ją wyrzucają. Ogromny błąd. Zatyczka od oleju ma ukrytą funkcję

Po otwarciu butelki, zamiast wyrzucać zawleczkę, wystarczy ją odwrócić i włożyć do otworu po zdjęciu szczelnego zabezpieczenia. Ale to nie koniec. Zamiast wyrzucić zawleczkę do kosza, należy ją odwrócić i włożyć do otworu, z którego wylewamy olej. W ten sposób tworzymy praktyczny dozownik, który pomoże uratować wiele naszych dań. Patent znalazł się na profilu Sprytne Triki na Facebooku.