Zalej tym brudne palniki. Spalenizna sama odpadnie

Zasilane prądem płyty ceramiczne i indukcyjne cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne kuchenki gazowe odeszły do lamusa. Nadal mają wielu fanów, którzy wolą gotować na ogniu .

Jednak coś za coś - zabrudzoną płytę wystarczy przetrzeć i po kłopocie. Oblepiony jedzeniem i tłuszczem palnik wymaga większego wysiłku. Nie chodzi wyłącznie o estetykę - palące się resztki mogą negatywnie wpływać na zdrowie, a niedrożne dysze spowolnią przygotowywanie posiłków. Może to skutkować wyższymi rachunkami, bo urządzenie pobierze więcej gazu .

W sprzedaży dostępne są specjalistyczne środki do czyszczenia kuchenek gazowych . Mają jednak kilka wad - zazwyczaj sporo kosztują, mogą działać drażniąco na skórę i są mało ekologiczne. Z pomocą przychodzą zdecydowanie tańsze i bardziej naturalne rozwiązania.

Czyszczenie palników należy zacząć od ściągnięcia ich z kuchenki i przełożenia do garnka lub naczynia żaroodpornego. Zasypujemy je opakowaniem sody oczyszczonej , którą bez problemu kupisz w każdym sklepie spożywczym. Następnie wlewamy wrzątek - gorąca woda przyspieszy mycie.

To jednak nie koniec. Przekrój cytrynę na pół i wyciśnij sok do naczynia z palnikami. Na koniec wrzuć skórki, bo w nich też znajduje się cenny kwas. Po dwóch godzinach po brudzie nie powinno być już śladu . Resztki jedzenia odpadną, a przypalony tłuszcz się rozpuści.

Wsyp do piekarnika i włącz grzanie. Po chwili będzie jak nowy

Wsyp do piekarnika i włącz grzanie. Po chwili będzie jak nowy

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!