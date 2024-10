"Dziękuję ci mamo". Pożegnała teściową

"Żegnaj kochana mamusiu… Dziękujemy ci za twoją miłość, za twój trud i poświęcenie, za każde twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą twoją modlitwę. Niech twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" – czytamy.

"Odeszła. Dzielna, silna, troskliwa mama, która musiała być również ojcem kiedy go zabrakło… Jej siła życia, wiara, determinacja, radość z małych rzeczy, góralska upartość (w pozytywnym słowa tego znaczeniu) są dziś dla mnie inspiracją! Dziękuję ci mamo, że tak pięknie wychowałaś swojego syna, a mojego męża. Pewnie w niebie będą mieć teraz z tobą wesoło… Do zobaczenia po tamtej stronie" – napisała członkini zespołu Golec uOrkiestra i żona Łukasza Golca.

