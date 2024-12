Ryszard Poznakowski w latach 1967-2005 był członkiem słynnego zespołu Trubadurzy. Występował z nimi także od 2010 do 2023 roku. Oprócz tego 1965-1967 należał do zespołu Czarno-Czarni.

Ich małżeństwo trwało 30 lat aż do śmierci kobiety w 2009 roku. Ukochana Poznakowskiego chorowała na raka. Muzyk znalazł jednak pocieszenie u sąsiadki i przyjaciółki zmarłej żony, która zadzwoniła z kondolencjami. Jego trzeci ślub odbył się w 2011 roku.

