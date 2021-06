"Teraz jest czas na naukę. Nie na miłość". Takie słowa słyszy w domu niejeden nastolatek

- Miałam jakieś 13 lat, on 14. Teraz, z perspektywy osoby, która jest dorosła, ma za sobą kilka związków, niektórych bardzo nieudanych, wiem, że to była wielka miłość. To było uczucie, które rozpierało mnie od środka. Pamiętam nasze spojrzenia. Pamiętam, jak bardzo nie mogliśmy doczekać się końca zajęć, żeby razem pospacerować. Tylko ciągle słyszałam od mamy, że mi przejdzie, że zobaczę, że to wcale nie jest na całe życie, że jeszcze się rozczaruję - wspomina Aleksandra. - W tym stanie, w którym byłam, nawet nie chciałam brać tego pod uwagę. Dlatego w końcu przestałam jej cokolwiek mówić o swoich uczuciach do Kajetana, choć bardzo chciałam się z nią dzielić tym, co się dzieje - wspomina.