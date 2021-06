Wrzuciła post o szczepieniach dzieci, rozpętała burzę. Lekarz odpowiada matkom

- Chciałbym zaznaczyć, że szczepimy nie tylko po to, aby nie chorować, ale też po to, aby uzyskać odporność populacyjną i chronić całe społeczeństwo. Dzieci i młodzież są bardzo silnymi nośnikami tego wirusa i przez to stanowią zagrożenie dla innych. Szczepienie ich jest ochroną również osób schorowanych i starszych. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy żyć w normalnym świecie, bez lockdownów, ograniczeń i restrykcji, to z praktycznego punktu widzenia bez względu na wiek, po prostu warto się szczepić - zaznaczył lekarz w rozmowie z WP Kobieta.