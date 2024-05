Nielegalna roślina w Polsce. Gdy ją zauważysz, natychmiast zgłoś

Choć wyglądem przypomina krzew, rdestowiec ostrokończysty, znany również jako japoński, jest niebezpieczną byliną o imponującym tempie wzrostu. Potrafi osiągnąć nawet 3 metrów wysokości. Długie, dwumetrowe pędy tej rośliny, niczym parasol, rozkładają się nad ziemią, bezwzględnie odbierając dostęp do słońca innym gatunkom w pobliżu.

Został sprowadzony z Azji do Wielkiej Brytanii jako ozdoba ze względu na delikatne, białe kwiaty. Rdestowiec jednak szybko ujawnił swoje prawdziwe oblicze. Agresywny charakter tej rośliny i błyskawiczne tempo rozprzestrzeniania się uczyniły z niej poważne zagrożenie dla lokalnej przyrody.

Ze względu na niszczycielski wpływ na środowisko naturalne, a nawet na gospodarkę, uprawa rdestowca ostrokończystego jest prawnie zakazana. Ten inwazyjny chwast musi być bezwzględnie zwalczany, by chronić rodzimą przyrodę. Gęste zarośla tworzone przez rdestowiec zacieniają pola uprawne, uniemożliwiając ich użytkowanie. Roślina ta wpływa również na właściwości fizykochemiczne gleby, prowadząc do jej degradacji i zubożenia gatunkowego flory.

Szkody wyrządzane przez rdestowca wykraczają poza sferę naturalną. Agresywne korzenie rośliny uszkadzają nawierzchnie dróg i chodników , niszczą ścieżki, kostkę brukową, a nawet fundamenty budynków. Zarośla rdestowca porastają nasypy kolejowe, ograniczając widoczność, a także tereny nadrzeczne, uniemożliwiając dostęp do wody.

Ze względu na rozbudowany system korzeniowy, pozbycie się rdestowca ostrokończystego nie jest łatwym zadaniem. Wycięcie nadziemnych części rośliny nie wystarczy, gdyż rozmnaża się ona za pomocą podziemnych kłączy (w klimacie umiarkowanym nie wytwarza nasion). Nawet niewielki fragment kłącza może doprowadzić do odrośnięcia rdestowca. Zwalczanie tego inwazyjnego gatunku wymaga kompleksowego podejścia, łączącego metody mechaniczne, chemiczne i biologiczne.

