Nieludzkie zbrodnie niemieckich pediatrów. Lekarze bezkarnie zabili tysiące dzieci i niemowląt

W cieniu wojny

W pierwszej kolejności przymierzano się do masowego uśmiercania dzieci obciążonych poważnymi schorzeniami wrodzonymi. Jak podkreślają autorzy pracy The "First to Perish. Child Euthanasia in the Third Reich", był to ogółem "pierwszy rozmyślny, systemowy program eliminacji określonej grupy ludności", jaki podjęto w nazistowskim imperium.